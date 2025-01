Thermas da Mata divulga programação especial de férias para toda família; confira

Confira a programação que acontece aos finais de semana de janeiro

Imagem: Divulgação

O Thermas da Mata, parque aquático situado em Cotia, preparou uma programação especial para as férias de janeiro, com a temática "Magia das Águas - no Ritmo da Mata".





Nos finais de semana do primeiro mês de 2025, os visitantes poderão desfrutar de atividades exclusivas e shows interativos protagonizados pelos personagens da Vila da Mata: Gaya, Baldinho, Pirata, Marinheiro e Sereia.



A magia começa às 10h com o "Despertar Encantado", uma recepção animada onde os personagens darão as boas-vindas aos visitantes.





Às 13h30, a Sereia e seus amigos aquáticos esperam por todos na Vila da Mata para o "Encontro nas Águas Encantadas", uma sessão de fotos para registrar momentos mágicos.





Também na Vila acontece a Festa da Espuma, que promete divertir a criançada a partir das 14h.





A grande atração do dia acontece às 15h com o "Show Pocket Interativo – No Ritmo da Mata", uma apresentação musical com os personagens que convidará o público a participar da festa.