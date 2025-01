Piloto morre após queda de avião de pequeno porte no litoral de SP

Morte foi confirmada pela prefeitura de Ubatuba

Imagens: Reprodução

após um avião de pequeno porte ultrapassar a pista do aeroporto de Ubatuba, no Litoral de São Paulo, e explodir na Praia do Cruzeiro na manhã desta quinta-feira (9). A informação foi confirmada pela Prefeitura da cidade. Uma pessoa morreu. A informação foi confirmada pela Prefeitura da cidade.





Inicialmente, a Prefeitura de Ubatuba havia informado que duas pessoas haviam morrido no acidente. Às 11h23, a administração municipal corrigiu a informação e confirmou a morte do piloto da aeronave.









De acordo com a prefeitura, no jatinho estavam o piloto, dois adultos e duas crianças. As vítimas feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O piloto foi retirado das ferragens, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





Segundo a Prefeitura, cinco vítimas estavam na aeronave e outras três estavam em uma pista de skate no local.