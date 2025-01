Suplente de vereador de Osasco é morto a tiros em frente a casa noturna

Crime aconteceu na noite dessa quinta (23); Polícia investiga se foi execução

Osmar Guedes foi morto a tiros na noite dessa quinta (23). Foto: Reprodução / Redes Sociais

O suplente de vereador da cidade de Osasco, Osmar Guedes, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (23), no bairro Rochdale. O crime aconteceu em frente à casa noturna da qual era dono. A Polícia Civil investiga se foi execução.

De acordo com o registro da ocorrência, Osmar estava em frente a casa de shows, quando um homem armado se aproximou, atirou diversas vezes e fugiu do local.A Guarda Civil Municipal de Osasco foi acionada e, quando chegou ao local, constatou que a vítima já estava sem vida.Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um aparelho celular foi apreendido no local, mas ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil no 5º DP de Osasco como homicídio e localização/apreensão de objetos.Osmar Guedes foi candidato a vereador em Osasco nas últimas eleições pelo partido Renovação Democrática. Ele era empresário e pai de duas filhas.