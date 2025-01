Conselho das Associações Amigos de Bairro fica sem espaço físico em Cotia

Comunicado divulgado pela entidade diz que mudança ocorreu com a troca de governo; procurada, prefeitura não explicou o motivo

Assembleia da associação do bairro Recanto dos Victor's realizada em dezembro do ano passado. Foto: Reprodução

O Conselho das Associações Amigos de Bairro (Consabs) de Cotia ficou sem espaço físico após mudança da gestão municipal. Um comunicado com a informação foi divulgado pelo presidente da entidade, Francisco Carlos Machado.





PREZADOS LÍDERES COMUNITÁRIOS,

Informamos a todos que, com a mudança de gestão municipal, o CONSABs passou a não mais dispor de espaço físico para atendimento, equipamentos - computador, impressora, papel etc - e pessoal de apoio. Ressaltamos que a parceria (nos termos da Lei) com o poder público municipal foi importantíssima desde a fundação da entidade, nesses quase 40 anos.

Sendo assim, as questões relacionadas à realização de assembleias gerais, elaboração de atas, estatutos sociais, ofícios, intermediações com o cartório e tantas outras demandas do dia-a-dia, devem ser tratadas, inicialmente, na Secretaria de Relações Institucionais - Rua Jorge Caixe, 306A - 3º andar - Pastor Fábio, atual secretário.

Caso encontrem dificuldades para resolver as questões diretamente na secretaria retro mencionada, estaremos à disposição para buscar outros meios necessários e novas parcerias.

Reiteramos que o trabalho desenvolvido pelo CONSABs, assim como o da diretoria de todas as entidades a ele vinculadas, é realizado de forma voluntária, com dedicação e compromisso em prol da comunidade. Agradecemos a compreensão e a colaboração de todos.

Atenciosamente,

Francisco Carlos Machado Presidente

De acordo com o informativo, o Consabs atuou com seu próprio espaço durante 40 anos na cidade e sempre teve parceria com os governos municipais. Entre as demandas exercidas, o Conselho realizava assembleias gerais, elaboração de atas, estatutos sociais, ofícios e intermediações com o cartório., disse Francisco aoSegundo ele, a partir de agora, as demandas serão tratadas diretamente na Secretaria de Relações Institucionais., ressaltou.A reportagem questionou a prefeitura de Cotia sobre o motivo de a entidade não ter mais seu próprio espaço, mas a administração municipal não respondeu. Em nota, a prefeitura apenas disse que associações, concluiu.Leia abaixo o comunicado do Consabs: