Roubo de Porsche e armas em Ibiúna: bandidos são presos após perseguição de 8 km na Raposo

Outra parte da quadrilha ainda não foi localizada; durante o roubo, família - incluindo uma criança de 4 anos – foi feita refém dentro da própria casa

Três criminosos foram presos nesse domingo (5) na Estrada do Embu após assaltarem uma residência em Ibiúna. Eles roubaram parte da coleção de armas do proprietário e também um veículo Porsche Cayenne, além de objetos pessoais e telefones celulares. Um veículo Ford Ka também foi roubado.

No momento do roubo, o colecionador de armas estava em casa com sua mulher e seu filho de 4 anos. Eles foram feitos reféns dentro da própria residência. O roubo, que foi cometido, ao todo, por seis bandidos, durou cerca de uma hora.A prisão de parte da quadrilha aconteceu após perseguição intensa, do km 34 ao km 26 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia.A Polícia Militar (PM) informou que identificou um veículo trafegando em alta velocidade pela rodovia e, após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), constatou-se que o carro havia sido roubado em Ibiúna.Na altura do km 34, os PMs deram ordem de parada, mas os bandidos não acataram.No km 26, foi feito um bloqueio da rodovia, e então o condutor do veículo em fuga, ao perceber, passou a conduzir pela Estrada do Embu, até que na altura do número 2777, perdeu o controle e colidiu com o Porsche contra um muro.Segundo a PM, os indivíduos desembarcaram do carro e tentaram fugir a pé. Dois deles foram capturados de imediato e, o terceiro, foi capturado, momentos depois, em uma área de mata.Os três foram presos em flagrante. Os outros três bandidos, que participaram do roubo, continuam foragidos. O veículo Ford Ka também não foi localizado até o momento.O caso foi registrado como ‘roubo à residência’ e ‘associação criminosa’.