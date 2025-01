Homem é morto a facadas no Jd. Lavapés em Cotia; testemunhas relatam briga

Ele foi encontrado com uma arma na cintura

Crime será apresentado na Delegacia de Cotia. Foto: G1

Um homem, ainda não identificado, foi morto a facadas na noite deste sábado (4) no Jardim Lavapés, em Cotia.

Ele foi encontrado com uma arma na cintura.O crime aconteceu na rua Moema, por volta das 21h50.Testemunhas relatam que, momentos antes, o homem se envolveu em uma briga de trânsito e teria ameaçado o condutor que bateu em seu veículo.Ainda de acordo com as testemunhas, o homem teria ido para casa e voltado com uma arma para matar a pessoa, mas acabou levando golpes de faca no peito.A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local, que foi isolado para perícia.O caso segue em apuração e será registrado na Delegacia de Cotia.O autor do crime não foi localizado até o momento.