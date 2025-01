Após denúncia, PM prende dupla que roubou residência na região da Granja Viana

Foram recuperados relógios, roupas, sapatos, bebidas, equipamentos eletrônicos, perfumes, entre outros objetos

Foto: PMSP

A Polícia Militar (PM) prendeu, na madrugada dessa quinta-feira (30), dois criminosos envolvidos no roubo de uma residência no bairro Chácara Velha, região da Granja Viana, em Carapicuíba.

A dupla foi localizada pelos policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que intensificaram o patrulhamento na região, após o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) informar a denúncia de roubo.Os indivíduos estavam em frente a uma residência, com uma mala que também tinha sido roubada.No imóvel, a PM localizou várias bolsas carregadas com os pertences das vítimas. Foram recuperados relógios, roupas, sapatos, bebidas, equipamentos eletrônicos, perfumes, entre outros objetos.A dupla foi conduzida à Polícia Civil e permaneceu presa.