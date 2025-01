Criminoso envolvido em tentativa de latrocínio contra policial é preso em Cotia

Crime aconteceu no último dia 10, no Capão Redondo, zona sul da capital paulista

Foto: Divulgação / SSP

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu, na quarta-feira (29), o segundo criminoso envolvido em uma tentativa de latrocínio contra um policial aposentado, no último dia 10, no Capão Redondo, zona sul da capital paulista.

Os agentes cumpriram o mandado de prisão temporária em Cotia. Já o outro acusado foi preso no dia 11, um dia após o crime.Segundo as informações, os criminosos estavam em uma moto quando abordaram o veículo do policial. Em seguida, o garupa, autor dos disparos, roubou o celular e a aliança da vítima e, então, a dupla fugiu.Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e foram ao local no dia 10. Logo em seguida, a equipe localizou o carro da vítima com vestígios de crime. O policial foi resgatado e encaminhado ao hospital da região. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial e, então, as investigações tiveram início.Em conjunto, policiais civis e militares passaram a auxiliar na busca por imagens para elucidar o caso. Diante disso, as equipes identificaram a placa da moto dos criminosos. O veículo foi identificado como produto de roubo.Após diligências, o primeiro suspeito foi identificado e preso em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A equipe ainda apreendeu um tênis usado pelo suspeito no dia do crime.Na quarta, os dois acusados foram reconhecidos pela vítima como autores da tentativa de latrocínio.O caso foi registrado como cumprimento de mandado de prisão temporária e localização e apreensão de objeto na 1ª Disccpat.