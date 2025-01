Perfil falso se apresenta como delegado e aplica golpes em comércios de Cotia

Suposto cliente utiliza no WhatsApp uma foto de delegado de polícia e faz comerciantes de vítimas

Foto: Alok Sharma / Pexels

Ao menos dois comércios localizados na região central de Cotia foram vítimas de um mesmo golpe nesses últimos dias.

Pelo WhatsApp, um perfil falso se apresenta como delegado, faz o pedido da mercadoria e pede para entregá-la no endereço da Delegacia de Cotia.Em um dos casos em que a reportagem teve acesso, o golpista se apresentou como “Dr. Guilherme”. A foto de perfil no aplicativo era a de um delegado da Polícia Civil.Após fazer o pedido, ele disse que o pagamento seria no cartão de crédito e pediu para a vítima avisá-lo quando o motoboy saísse para a entrega.Depois de alguns minutos em que foi avisado, ele disse que estava lá com o motoboy, mas que o cartão não estava passando na maquininha.Neste momento, o golpista fala que vai fazer o pagamento em dinheiro e pede para a vítima fazer o troco com um Pix. Neste caso, ele disse que daria uma nota de R$ 200.Quando o Pix é realizado, o estelionatário pede o comprovante e excluí o contato. O golpe está dado.A Delegacia de Cotia orienta às vítimas a registrarem um boletim de ocorrência, “pois além de ajudar a resolver o seu caso, ajuda a prevenir que outras pessoas sejam vítimas do mesmo crime”.