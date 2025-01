Motorista invade pista contrária e bate de frente com outro veículo na Raposo Tavares

Ocorrência foi registrada em São Roque

Imagem: Artesp

Um motorista invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro veículo na Rodovia Raposo Tavares na manhã desse domingo (19). O acidente ocorreu no km 63, em São Roque.



O trecho foi interditado por aproximadamente 1h. A faixa da direita, que é a faixa 2, foi liberada às 6h50. A faixa da esquerda, faixa 1, foi liberada às 7h. Não houve registro de reflexo de lentidão ou congestionamento no local.

Segundo a concessionária que administra o trecho, o motorista que causou o acidente trafegava pela alça. Em determinado momento, ele invadiu a rodovia no sentido errado e colidiu frontalmente com outro carro que trafegava pela faixa 1 da pista oeste.O motorista do carro que sofreu o acidente foi socorrido ao hospital da cidade em estado grave. O outro motorista não teve ferimentos.