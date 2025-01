Cotia deve receber duas novas linhas intermunicipais; veja quais

Ao Cotia e Cia, EMTU disse que as linhas estão em fase de planejamento

Foto: Linhas Metropolitanas

Cotia deve receber duas novas linhas intermunicipais. A informação foi publicada hoje (10) pelo portal Linhas Metropolitanas.





Com informações do portal Linhas Metropolitanas

Uma delas é a criação da linha 244EX1, que visa um novo atendimento entre Osasco e Cotia. Caso aprovada, a linha partirá do Terminal km 21 (Osasco) com destino ao km 21 da Raposo Tavares (Cotia).A outra é a implantação da linha 307BI1, com destino à Vila Santo Antônio, partindo de Carapicuíba. Essa linha terá o mesmo trajeto da linha 307 na maior parte do traçado, passando pela Granja Viana e pela Avenida Inocêncio Serafico.Questionada, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) disse que as duas linhas estão em fase de planejamento e validações., informou.