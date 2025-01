Homem é preso em flagrante por venda ilegal de combustível em Cotia

Prisão foi realizada pela GCM no sábado (25)

Foto: Reprodução / GCM de Cotia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu, no sábado (25), um homem por venda ilegal de combustível no Jardim Empírio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a GCM fazia patrulhamento pelo bairro quando recebeu a informação de que um homem estaria comercializando combustível em uma van.Assim que o veículo foi localizado, o homem estava realizando a venda para uma moradora. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Cotia.Segundo a secretaria, o homem foi preso em flagrante e deve responder por crime contra a ordem econômica. A mulher foi ouvida e liberada.A van e o combustível foram entregues à polícia para que sejam tomadas as devidas providências.De acordo com a GCM, a pena para quem comente esse crime é de um a cinco anos de prisão.O infrator, segundo a guarda, ainda será responsabilizado por comercializar e armazenar substância tóxica, perigosa, nociva à saúde humana e/ou ao meio ambiente. Nesse caso, a penalidade é de um a quatro anos de reclusão e pagamento de multa.