Mulher foragida por estupro de vulnerável é presa em Caucaia do Alto

Prisão aconteceu nesse domingo (26) no bairro Jd. Planalto

Foto: GCM de Cotia / Reprodução

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu, nesse domingo (26), uma mulher que se encontrava com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.





Mais detalhes sobre o crime cometido por ela não foram revelados pelas autoridades.

O caso aconteceu no bairro Jd. Planalto, em Caucaia do Alto.Segundo a GCM, a foragida estava dentro de seu veículo estacionado na Rua Luiz Sebastião Pires.Durante a abordagem, ela não ofereceu resistência e foi encaminhada para a Delegacia de Cotia, onde as autoridades policiais a recolheram para a Cadeia Pública.