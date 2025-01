Cotia tem mais previsão de temporais para esta semana

De acordo com a previsão, a semana deve ser marcada por temporais, principalmente no período da tarde

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Após três dias de fortes chuvas, a semana começa com mais previsões de precipitações intensas, que devem se concentrar principalmente na região metropolitana de São Paulo.

Em Cotia, de acordo com o Climatempo, a semana deve ser marcada por temporais todos os dias.Nesta segunda-feira (27), deve chover forte no final da tarde, mas durante à noite, o tempo deve ficar mais seco.Na terça-feira (28), o tempo deve ficar nublado e com chuva durante o dia e à noite. Há risco de temporal no período da tarde.De acordo com a previsão, deve chover também na manhã de quarta-feira (29) com previsão de temporal à tarde; à noite, a chuva deve dar uma trégua.Já a quinta (30) e na sexta-feira (31) serão marcadas por temporais também no período da tarde para o início da noite, segundo o Climatempo.Por enquanto, só há previsão de que as tardes fiquem menos quentes esta semana, mas as madrugadas ainda serão bastante abafadas, com temperaturas mínimas iguais ou acima dos 20°C quase todos os dias até o da 31 de janeiro.Se a mínima em São Paulo não baixar de 20°C até o fim da semana, considerando a medição convencional do mirante de Santana, vamos ter 16 dias consecutivos com mínimas acima de 20°C.Para os padrões climáticos de São Paulo, mínimas iguais ou acima de 20°C são altas! A maior média climatológica mensal é de fevereiro, 19,6°C.