Surto de virose: litoral de SP tem 38 praias impróprias para banho; veja lista

Especialista aponta que, o fato de ir para o mar, tem relação com o aumento desses quadros de diarreia, náusea e vômito, por conta da contaminação da água; entenda

Foto: Prefeitura de Guarujá

Em meio a um surto de virose que acomete cidades como Guarujá e Praia Grande, o litoral de São Paulo está com 38 praias impróprias para o banho de mar.



Mongaguá

Praia Central

Praia de Vera Cruz

Praia de Santa Eugênia



Itanhaém

Praia do Sonho

Praia do Bal. Jardim Regina

Apenas em Guarujá, foram realizados mais de 2 mil atendimentos por viroses em dezembro, segundo a prefeitura, e algumas unidades de saúde tiveram o horário de atendimento ampliado.Especialista aponta que, o fato de ir para o mar, tem relação com o aumento desses quadros de diarreia, náusea e vômito.explicou o médico infectologista Marcos Caseiro, ao site Diário do Litoral.Segundo ele, o período de verão traz ainda consigo muitas chuvas e isso aumenta a água na cabeceira dos rios da região.Praia de Itaguá - Av. Leovegildo, 240Praia de Itaguá - Av. Leovegildo, 1724Praia do LázaroPrainhaPraia das CigarrasPraia de São FranciscoPraia do ArrastãoPraia do Pontal da CruzPraia DesertaPraia do Porto GrandePraia da Preta do NortePraia de ItaquandubaPraia de ItaguaçuPraia do PortinhoPraia da FeiticeiraPraia do JuliãoPraia do PerequêPraia da Enseada - Av. Santa MariaTodas as sete praiasPraia dos MilionáriosPraia do GonzaguinhaPraia da AviaçãoVila TupyVila MirimMaracanãRealFlórida