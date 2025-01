GCM de Taboão da Serra sofre queda de moto, é atropelado e morre em SP

Motorista fugiu sem prestar socorro

GCM Felipe Gonçalves não resistiu aos ferimentos. Foto: Redes Sociais

O guarda civil de Taboão da Serra, Felipe Gonçalves Roque, de 40 anos, morreu na noite dessa quinta-feira (2) após cair da moto e ser atropelado por um carro. O motorista fugiu sem prestar socorro.





Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Taboão da Serra lamentou o ocorrido. "O GCM Felipe foi comandante da corporação e era um dos guardas mais queridos e conhecidos pelo seu trabalho na segurança pública e por ser um grande defensor da causa animal", destacou.









O acidente de trânsito aconteceu na Avenida Carlos Lacerda, no bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista. Gonçalves já foi comandante da guarda e trabalhava em defesa dos animais.O agente foi socorrido e levado ao Pronto Socorro do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.A polícia vai procurar imagens de câmeras de segurança para identificar quem o atropelou.