Jovem de 28 anos é morto por criminoso durante tentativa de assalto na Granja Viana

Uma mulher também foi baleada e segue internada; crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (2)

Imagens de câmeras de segurança podem auxiliar na investigação. Foto: Portal Viva

Um jovem, de 28 anos, foi morto a tiros durante assalto a uma residência na região da Granja Viana. Outra vítima, uma mulher de 35 anos, também foi baleada e segue internada.

O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (2) em um residencial localizado na Avenida São Camilo. O nome do residencial não foi divulgado pelas autoridades.Em nota enviada ao, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. Chegando ao imóvel, apuraram que dois homens invadiram o local, momento em que os moradores reagiram.Segundo a SSP, um dos bandidos efetuou disparos que atingiram o morador de 28 anos e sua companheira de 35. Eles fugiram sem levar nada e as vítimas foram socorridas a um Pronto-Socorro de Cotia, onde o homem chegou sem vida.Segundo o boletim de ocorrência, um veículo Ágile teria passado pela portaria do local. O condutor foi localizado e informou que estaria prestando serviços de entregas.A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como latrocínio pelo 1º DP de Carapicuíba. Imagens de câmeras de segurança podem auxiliar as investigações.