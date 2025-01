Homem mata ex a facadas na frente da filha e depois é encontrado morto em Carapicuíba

Crime aconteceu dentro do Parque da Aldeia na tarde desse domingo (12)

Feminicídio ocorreu dentro do Parque da Aldeia. Foto: Google Street Views

Uma mulher, de 43 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro dentro do Parque da Aldeia, em Carapicuíba, na tarde desse domingo (12).

O crime aconteceu na frente da filha, de apenas 3 anos.Segundo a Polícia Civil, a mulher estava com sua filha e sua irmã e decidiram caminhar em um local mais afastado do parque. Foi neste momento em que o ex-companheiro dela e pai da menina apareceu.O homem esfaqueou a vítima na frente da criança. A irmã dela pediu ajuda, mas ninguém interveio.Após esfaqueá-la, o agressor se afastou e fugiu.A vítima chegou a ser socorrida até uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela estava com diversas perfurações nas regiões do tórax, braços, cabeça e costas.À polícia, familiares da vítima disseram que eles se separaram assim que a menina nasceu, e que ele não aceitava o término da relação.O agressor foi encontrado morto, momentos depois, próximo ao local do crime. Segundo agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) que o encontraram, o corpo dele apresentava lesões no rosto.De acordo com a polícia, próximo ao seu corpo, foram encontrados duas pedras e um pedaço de madeira manchados de sangue. A autoria ainda é desconhecida.O caso foi registrado como feminicídio e homicídio na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri e será investigado pelo 2º Distrito Policial de Carapicuíba.