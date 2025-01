Após 11 cirurgias, Allana, de 5 anos, se prepara para enfrentar seus próximos desafios

Cotia e Cia conversou com Dienifer Miloch, moradora de Cotia e mãe da pequena garota que passará por mais dois procedimentos cirúrgicos

Allana, 5 anos. Foto: Arquivo Pessoal

Por Daniel Harzer





Dienifer Miloch, moradora de Cotia, mãe de Vitor Hugo, de 10 anos, e das gêmeas Aylla e Allana, de 5 anos, tem enfrentado grandes desafios na sua trajetória materna. As gêmeas nasceram com 26 semanas – prematuro extremo e vivenciaram momentos desafiadores na UTI neonatal.



Na gestação, a mãe, que já era hipertensa, apresentou outros problemas de saúde e necessitou submeter-se a uma cesárea de emergência perto de completar o sexto mês de gestação.



Aylla e Allana precisaram de cuidados intensivos. Aylla passou 65 dias na UTI, mas a situação de Allana era complexa e grave. Ela precisou ficar longos sete meses na UTI neonatal – Dienifer chegou a ouvir que a filha não sobreviveria. O prognóstico era sombrio e desafiador.



E os problemas não terminavam, além das sequelas, a criança também foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e não fala. A pequena tem outra condição que dificulta o ganho de peso - hoje, ela não consegue passar dos 10 quilos.



já foi submetida a 11 intervenções cirúrgicas – 9 para reconstrução da traqueia, uma tentativa para resolver a cardiopatia e outra para colocação da traqueostomia. Ela, ainda, tem a necessidade de realizar mais duas cirurgias para melhorar sua qualidade de vida: uma cardíaca, para corrigir uma cardiopatia congênita, e outra para fechamento de fístula. Na gestação, a mãe, que já era hipertensa, apresentou outros problemas de saúde e necessitou submeter-se a uma cesárea de emergência perto de completar o sexto mês de gestação.Aylla e Allana precisaram de cuidados intensivos. Aylla passou 65 dias na UTI, mas a situação de Allana era complexa e grave. Ela precisou ficar longos sete meses na UTI neonatal – Dienifer chegou a ouvir que a filha não sobreviveria. O prognóstico era sombrio e desafiador.E os problemas não terminavam, além das sequelas, a criança também foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e não fala. A pequena tem outra condição que dificulta o ganho de peso - hoje, ela não consegue passar dos 10 quilos. Allana Miloch Fonseca já foi submetida a 11 intervenções cirúrgicas – 9 para reconstrução da traqueia, uma tentativa para resolver a cardiopatia e outra para colocação da traqueostomia. Ela, ainda, tem a necessidade de realizar mais duas cirurgias para melhorar sua qualidade de vida: uma cardíaca, para corrigir uma cardiopatia congênita, e outra para fechamento de fístula.





Dienifer e Allana. Foto: Arquivo pessoal

Outro desafio que Allana tem enfrentado na sua jornada é que o convênio médico da família só cobre a cirurgia do coração. A de fístula terá de ser realizada com recursos financeiros que a família não possui, no momento.



"A expectativa é conseguirmos realizar ainda este ano as cirurgias, sendo que a do coração, o convênio cobre, porém, a do fechamento de fístula, que é muito importante (pois leva todo tipo de contaminação diretamente ao pulmão da Allana), dependo muito da doação das pessoas para alcançar o valor necessário (R$90 mil)" - veja no vídeo abaixo como ajudar.