Welington Formiga menciona tarifa zero durante discurso: “pelo menos sábado e domingo”

Programa é citado, inclusive, em seu plano de governo; prefeito tomou posse nesta quarta e, durante sua fala, disse que vai rever todos os contratos da prefeitura

Imagens: Câmara de Cotia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), mencionou o programa tarifa zero durante seu discurso na Câmara Municipal. Formiga, seu vice Paulinho Lenha e os 17 vereadores eleitos foram empossados nesta quarta-feira (1º) em sessão solene.





O programa tarifa zero no transporte público municipal foi citado enquanto o prefeito falava sobre a redução de gastos em contratos de aluguel da prefeitura. Welington Formiga afirmou que vai, revendo contrato por contrato do Executivo.”, afirmou.Depois, Formiga exemplificou como daria para investir esse dinheiro dos alugueis em programas sociais, incluindo o tarifa zero.”, disse.Vale destacar que o programa tarifa zero é previsto no plano de governo de Formiga, assim como a expansão da rede de ônibus e a modernização da frota. No entanto, não são citados os dias em que o programa funcionaria, caso efetivado.