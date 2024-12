Welington Formiga confirma nomes de 4 secretários e 4 adjuntos de seu governo | Neto Rossi

Guidinho Fecchio será o secretário de Indústria, Comércio e Empreendedorismo. Foto: Redes Sociais

O prefeito eleito de Cotia, Welington Formiga (PDT), confirmou, até agora, quatro nomes de secretários e quatro de seus respectivos adjuntos que irão compor o novo governo, a partir de 2025.Em suas redes sociais, ele já anunciou o nome da professora Ana Paula dos Santos, que será secretária de Educação, e de Guidinho Fecchio, que comandará a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo., escreveu Formiga, em publicação onde aparece ao lado de Guidinho (foto em destaque).À coluna, ele confirmou também os nomes dos adjuntos das duas pastas. Na Educação, a adjunta será a professora Shirley Rainho e, na Indústria e Comércio, o adjunto será o Dr. Ricardo Monteiro.Formiga também confirmou o nome do Professor Roberto Sales, como secretário da Fazenda, e do Dr César Rossi, no Desenvolvimento Social. Os adjuntos serão Dr. Édson e Professor Bertuol, respectivamente.