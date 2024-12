Rogério Franco veta projeto que garantia merenda escolar para professores e funcionários

Entre as razões do veto, o prefeito destacou que a aplicação do projeto implicaria aumento da despesa; veja

Foto: Vagner Santos

Projeto de Lei nº 35/2024, que pretendia incluir professores e demais profissionais da educação a terem o direito à merenda nas escolas municipais. A proposta foi apresentada pelo vereador Sérgio Luiz de Freitas, o Serginho (PSB). O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), vetou o, que pretendia incluir professores e demais profissionais da educação a terem o direito à merenda nas escolas municipais. A proposta foi apresentada pelo vereador Sérgio Luiz de Freitas, o Serginho (PSB).





VEJA AQUI O VETO NA ÍNTEGRA



MAS PROFESSORES NÃO PODEM COMER A MERENDA?



Esse tema já foi discutido no podcast Bom Papo e Cia com o secretário de Educação de Cotia, Luciano Corrêa. Segundo ele, os profissionais da educação não podem, por lei, usufruir do alimento escolar. “Eu não proibi nada. Nunca pôde. A lei fala que a merenda é para o aluno. A história inteira da educação de Cotia já fala isso”, disse.



A lei que o secretário se refere é a 11.947/09. Em seu artigo 3º, diz que “a alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública”. “O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo”, emenda o artigo 4º.



Veja abaixo a fala do secretário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bom Papo e Cia (@bompapoecia)

Esse tema já foi discutido no podcast Bom Papo e Cia com o secretário de Educação de Cotia, Luciano Corrêa. Segundo ele, os profissionais da educação não podem, por lei, usufruir do alimento escolar. “, disse.A lei que o secretário se refere é a 11.947/09. Em seu artigo 3º, diz que “a alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública”., emenda o artigo 4º.Veja abaixo a fala do secretário:

Entre as razões do veto, o prefeito destacou que a aplicação do projeto implicaria aumento da despesa prevista, já que seria necessária a aquisição de alimentação extra.Rogério Franco também apontou que a proposta iria interferir no planejamento e na organização da rotina escolar, e que se trata de uma medida que compete ao chefe do Executivo, e não da Câmara de Vereadores., destacou.