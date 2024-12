Final de semana será de chuva forte em Cotia, aponta previsão

Tempo deve mudar a partir desta sexta-feira (20); confira

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Com máxima de 28ºC, o sol predomina em Cotia nesta quinta-feira (19). Não há previsão de chuva para hoje. Mas tudo deve mudar a partir desta sexta-feira (20).

Segundo o Climatempo, a sexta-feira deve ser de chuva durante a manhã e com pequenas aberturas de sol pela tarde. Entre o final da tarde e o início da noite, pancadas de chuva são aguardadas na cidade.No sábado (21), o sol deve aparecer durante a manhã, mas há previsão de chuva forte no período da tarde, segundo o portal. À noite, o tempo deve ficar seco.Já no domingo (22), a chuva deve predominar o dia todo.