Fumaça em galpão próximo da Raposo Tavares assusta motoristas

Incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (19) em Cotia. A reportagem do Cotia e Cia foi até o local

Imagem: Redes Sociais

Motoristas que passaram na manhã desta quinta-feira (19) no km 34 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, se assustaram ao ver a grande fumaça que saía de um galpão localizado na Avenida Ralf Bolli, na Granja Carolina.

Internautas chegaram a comentar nas redes sociais que o local havia sido atingido por um incêndio - o que não chegou a ocorrer.Cotia e Cia foi até o galpão minutos depois de as imagens serem publicadas nas redes. O local já estava sem nenhuma fumaça.Um funcionário do galpão explicou à reportagem que houve um princípio de incêndio quando ele estava cortando os telhados cobertos com mantas que tinham sido derrubados com a tempestade que atingiu Cotia em outubro.Segundo o funcionário, assim que formaram as chamas, os Bombeiros foram até o local e controlaram antes de o fogo se alastrar.Ninguém ficou ferido com o incidente.