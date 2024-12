Comércios em Cotia deverão inserir ‘Cordão de Girassol’ em placas de atendimento; entenda

Lei foi sancionada nessa quarta-feira (4) pelo prefeito Rogério Franco

Foto: Agência Senado

que obriga estabelecimentos, públicos e privados, a inserir o símbolo do Cordão de Girassol em placas de atendimentos prioritários. O projeto é de autoria do vereador Dr. Castor Andrade (PDT). O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), sancionou nessa quarta-feira (4) a Lei 2.362/2024.





diz trecho da lei.Com essa medida, supermercados, farmácias, bancos, bares e demais comércios deverão inserir em suas placas de atendimento o referido símbolo. Caso haja descumprimento, a Lei acarretará aos estabelecimentos privados advertência, por ofício, sendo estabelecido o prazo para regularização.O cordão de girassóis é usado no mundo todo para identificar pessoas com doenças e deficiências ocultas, ou seja, que não podem ser identificadas à primeira vista.É o caso de deficiências auditivas, visuais, intelectuais, paralisia cerebral ou de pessoas que estão dentro do espectro autista, por exemplo.O colar passou a ser reconhecido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) no mês de julho deste ano. Em dezembro de 2023, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a regulamentação do uso do cordão.O objetivo do cordão é ajudar o dia a dia dessas pessoas a fim de garantir o suporte e respeito aos direitos de que necessitam, como atendimento prioritário ou em situações de emergência.