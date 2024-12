Quem é Solange Aroeira, psicóloga que comandará nova secretaria em Cotia | Neto Rossi

O prefeito eleito de Cotia, Welington Formiga (PDT), anunciou nas redes sociais uma nova secretaria em seu mandato, que se inicia em 2025.

QUEM É SOLANGE AROEIRA



Psicóloga clínica e institucional, Solange, 56, foi candidata a vereadora de Cotia nas eleições deste ano pelo PDT. Ela obteve 107 votos.



Formada em neuropsicologia e psicomotricidade, realiza palestras em ONGs e projetos sociais.



Solange Aroeira, nova secretária em Cotia. Foto: Arquivo pessoal

Mãe de 3 filhos, Solange tem dois 2 netos, um de 8 e outro de 6 anos. Enzo, o mais velho, foi diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) quando tinha 1 ano e meio.



Ela ajuda famílias por meio de um projeto social, chamado ‘Seu Olhar Melhora O Meu’, em que oferece suporte às crianças com TEA que não têm acesso à recursos.



Além da presença em vários podcasts, Solange participou ao vivo do programa ‘Chega Mais’, do SBT, ocasião em que o tema abordado foi a violência contra as crianças, principalmente no meio escolar.



“Eu não escolhi estar nesse papel; foi a vida que me escolheu. Carregar o peso de uma grande responsabilidade é desafiador, mas também traz a força de uma missão poderosa. Meu compromisso é fazer o meu melhor no caminho que ela traçou para mim. Sempre digo: não é apenas sobre eles, é sobre todos nós”, disse, em mensagem enviada à coluna.