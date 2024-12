Criminosos roubam carga do Magazine Luíza e 3 são presos pela GCM em Cotia

Crime aconteceu nessa segunda-feira (16); motorista foi sequestrado e na sequência liberado pelos bandidos; carga foi recuperada pela GCM

Carga foi recuperada pela GCM. Imagem: Reprodução

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu, nessa segunda-feira (16), três suspeitos de participação de um roubo de carga da loja Magazine Luíza. A prisão aconteceu no bairro Lajeado.

Segundo a ocorrência, a GCM realizava um patrulhamento de rotina quando foi comunicada sobre um roubo de carga na cidade. Os agentes, então, se dirigiram até o endereço onde estariam os suspeitos.Ao chegarem no local, conseguiram flagrar a mercadoria sendo descarregada por três homens em um imóvel. Questionados sobre os produtos, eles alegaram que um outro indivíduo havia deixado lá e que não sabiam a procedência da mesma. Os três foram encaminhados para a delegacia.O motorista disse em depoimento que foi vítima de roubo e sequestro quando ia realizar uma entrega na região do Parque Miguel Mirizola. Ele disse que foi abordado por 4 homens.De acordo com ele, dois indivíduos entraram no veículo. Um deles assumiu a direção enquanto o outro, que usava capuz e máscara, o obrigou a ir com a cabeça baixa durante todo o percurso, que durou cerca de 10 minutos.Ao chegar no local, o motorista disse que outras pessoas já estavam aguardando a mercadoria, que foi toda descarregada do veículo. Ele foi liberado em seguida em uma rua sem saída.Na delegacia, a vítima não reconheceu os suspeitos, já que foi mantida de cabeça baixa durante o roubo. Os três continuam detidos aguardando audiência de custódia.O caso foi registrado como “roubo” na Delegacia de Cotia.