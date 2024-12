Projeto de Lei propõe fim das lotações em Cotia

De autoria do prefeito Rogério Franco, proposta teve pedido de vistas e será votada agora no próximo mandato, já que os vereadores entraram de férias

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), encaminhou para a Câmara Municipal um Projeto de Lei (PL) que extingue o serviço do transporte alternativo (as chamadas lotações) na cidade.





A reportagem questionou a prefeitura se, com a extinção das lotações, os ônibus que operam nas linhas municipais não ficariam mais sobrecarregados. Até a publicação deste texto, não houve respostas.

A proposta foi lida durante a sessão dessa terça-feira (10), mas não foi votada porque o vereador Peka Santos (PDT) pediu vistas do projeto.Com isso, a propositura seguirá para definição no próximo mandato, já que os vereadores entraram de férias.No Projeto de Lei 44/2024, Rogério Franco explica que, atualmente, esse serviço - operado pela Coopertransbus- atende 16 linhas municipais.De acordo com o prefeito, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) informou que a cooperativa solicitou o encerramento da prestação de serviço porque, diz Rogério Franco no texto do PL.