Polícia apreende mais de 100 kg de maconha dentro de residência em Osasco

Foto: SSP

A Polícia Civil apreendeu 116 kg de maconha dentro de uma residência em Osasco, nesta quarta-feira (11). Um homem, de 26 anos, responsável pelo armazenamento da droga, foi preso.

As investigações apontaram o homem como envolvido com a produção e venda em escala de drogas. Segundo a polícia, ele separava o entorpecente para ser distribuído nos pontos de vendas do tráfico na região de Carapicuíba.Os investigadores identificaram o endereço da residência e o veículo utilizado pelo suspeito para transportar a droga. Após monitorar o local, os policiais abordaram o suspeito.Durante as buscas, encontraram 125 tijolos de maconha e um saco com a droga já fracionada. Segundo as investigações, o homem recebia pagamento para armazenar os entorpecentes.O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Carapicuíba, que prossegue com as investigações para identificar outros envolvidos no crime.