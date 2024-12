Preso foge algemado de viatura e invade escola em Cotia

Fuga aconteceu no momento em que ele era levado ao IML de Cotia para fazer exame de corpo de delito; homem foi recapturado momentos depois

Preso foi flagrado por câmeras de segurança fugindo em direção à escola. Imagem: Portal Viva

Um homem que havia sido capturado em Itapevi pelo crime de roubo, fugiu de uma viatura da polícia e invadiu o terreno de uma escola em Cotia na manhã desta quarta-feira (4). A fuga aconteceu no momento em que ele era levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Cotia para fazer exame de corpo de delito.

Ainda de acordo com a polícia, equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE), que já estavam em operação na região, prestaram apoio. Durante a ocorrência, ninguém ficou ferido.



A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) informou ao Cotia e Cia que o indivíduo não chegou a adentrar na unidade, mas ficou no terreno para se esconder dos policiais.







Veja abaixo a nota da Secretaria de Segurança Pública de SP:





O homem, que estava algemado, acabou invadindo o terreno da Escola Estadual Zacarias Antônio da Silva, no período de aula. Segundo informações da Polícia Civil,ocalizado por equipes da própria unidade policial responsável pela escolta.