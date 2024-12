Moradora do Caputera relata que está sem coleta de lixo há um mês; VEJA FOTOS

Prefeitura se pronunciou sobre o problema

Imagem enviada por Suelen ao Cotia e Cia

Fala Cidadão: Uma moradora do bairro Caputera, em Cotia, relatou ao Cotia e Cia que está sem coleta de lixo há praticamente um mês. O problema, segundo ela, ocorre na Estrada Auri Verde e em suas adjacências. : Uma moradora do bairro Caputera, em Cotia, relatou ao Cotia e Cia que está sem coleta de lixo há praticamente um mês. O problema, segundo ela, ocorre na Estrada Auri Verde e em suas adjacências.





Procurada, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana de Cotia disse que solicitou esclarecimentos para a empresa responsável pela coleta do lixo "sobre o que está acontecendo nesta região".





Veja abaixo as imagens dos lixos tomando a via do bairro:









, disse Suelen Cristina Pretti.