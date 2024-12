Corpo de idoso que foi assassinado em SP é encontrado em estrada de Cotia

Segundo a PM, três pessoas foram presas por homicídio; crime foi registrado pelo 78º DP

78º DP (Jardins). Foto: Google Imagens

O corpo de um idoso de 62 anos foi encontrado na Estrada do Capuava, em Cotia, na manhã desta quarta-feira (4).



Foi apurado que, após o homicídio, um dos autores, um homem de 26 anos, levou o corpo da vítima até a Estrada do Capuava com a ajuda do seu pai, o segundo indiciado, de 66 anos.



O caso foi registrado como homicídio pelo 78° DP (Jardins-SP).

Segundo apurou o Cotia e Cia junto à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o idoso foi assassinado na região central de São Paulo.Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante pelo crime.Segundo a SSP, policiais militares estavam em patrulhamento, quando foram acionados para atender a ocorrência.De acordo com informações da esposa da vítima, seu marido teria ido até à residência dos indiciados e não havia retornado.Os policiais foram até o imóvel citado, mas não localizaram a vítima.De acordo com a SSP, após analisarem as imagens, os agentes constataram que o idoso havia entrado em um estabelecimento comercial. Os policiais conseguiram localizar os suspeitos e os encaminharam à delegacia.