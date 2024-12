Polícia descobre desmanche clandestino na Bunjiro Nakao e apreende 3 veículos furtados

Operação foi deflagrada após uma das vítimas ter encontrado as peças de seu veículo sendo vendidas na internet

Imagem: Band TV

A Polícia Civil e a Guarda Municipal de Cotia descobriram um desmanche clandestino na Rodovia Bunjiro Nakao, na altura do km 51, em Cotia. O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (3).

Os agentes se dirigiram até o local após uma das vítimas ter encontrado as peças de seu próprio veículo, que foi furtado, sendo vendidas na internet. A vítima então deu sequência nas negociações para simular uma compra e acionou a polícia.Chegando no galpão, os agentes encontraram dois homens, sendo que um deles estava desmontando um veículo no momento. A vítima acompanhou os policiais e se deparou com seu carro. Outros dois veículos, que também foram furtados, estavam prontos para serem desmanchados no galpão.Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados ao 1º DP de Cotia, em Caucaia do Alto, onde o caso foi registrado. Os veículos e suas respectivas peças foram apreendidos.