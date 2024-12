Bandidos armados invadem condomínio em Cotia e fazem morador refém durante assalto

Vítima chegou a ser agredida com uma coronhada na cabeça e teve diversos pertences roubados; crime aconteceu nesta madrugada

Caso foi registrado no 2º DP de Cotia

Ao menos 4 bandidos armados invadiram na madrugada desta quarta-feira (4) uma residência dentro do condomínio São Paulo II, na região da Granja Viana, em Cotia, e fizeram um morador de refém. Até o momento, ninguém foi preso. O crime aconteceu por volta das 3h.

Segundo a polícia, a vítima estava dormindo e foi surpreendida com os criminosos dentro de seu quarto. Eles chegaram a agredir o morador com uma coronhada na cabeça. Os bandidos, que estavam encapuzados, roubaram diversos pertences, como roupas, celulares, cartões bancários e computadores.Após o roubo, que durou cerca de uma hora, o morador acionou a Guarda Civil Municipal (GCM), que o acompanhou até a Delegacia da Granja Viana (2º DP de Cotia), onde o caso foi registrado. As investigações seguem em andamento.