PM encontra corpo carbonizado dentro de residência incendiada em Vargem Grande Paulista

Caso foi registrado na Delegacia de Vargem Grande Paulista. Foto: Google Maps

A Polícia Militar (PM) encontrou um corpo carbonizado dentro de uma residência que foi incendiada em Vargem Grande Paulista.

O caso ocorreu na manhã dessa terça-feira (10).A PM foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência, que estava desocupada, localizada no Jardim São Lucas.Ao chegarem no local, os agentes souberam que dentro da casa havia um corpo do sexo masculino carbonizado. O local foi isolado até a chegada da perícia.Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido divulgada pela polícia.O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Vargem Grande Paulista, que investiga os fatos.