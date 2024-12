Natal em Itapevi terá corredor de luzes, presente gigante e atrações musicais

A Prefeitura de Itapevi anunciou nesta terça-feira (3) a programação natalina da cidade.

08/12: Apresentação da Banda Sinfônica

13/12: Ballet e Coral dos Bombeiros Mirins, com participação de alunos do Instituto Eurofarma

14/12: Espetáculo do Instituto Cacau Show e apresentação teatral

15/12: Peça teatral "Mágico de Oz" no Teatro Municipal e apresentação do Coral Municipal

20/12: Espetáculo de Street Dance

21/12: Performances da Escola Livre de Circo e da APAE de Itapevi

22/12: Banda da Guarda Civil Municipal e nova apresentação da Escola Livre de Circo

O evento, que contará com árvores de Natal, coração, corredor de luzes, presente gigante, dentre outros, acontece neste sábado (7), às 18h, no Parque da Cidade.A noite de inauguração contará com apresentações especiais das Bandas Marcial e Sinfônica de Itapevi, do Coral da Escola Livre de Música, além do Coral do Corpo de Bombeiros Mirins.O público poderá ainda prestigiar performances artísticas da Escola Livre de Circo, o encantador Ballet de Duendes e a clássica Valsa das Flores.Além do evento de abertura, a Prefeitura preparou uma programação cultural e artística ao longo do mês de dezembro. Veja abaixo: