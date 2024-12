Chineses compram pedreira com unidade na divisa de Cotia com Embu, diz jornal

Segundo o site Brazil Journal, a transação saiu a US$ 186 milhões, o equivalente a pouco mais de R$ 1 bilhão no câmbio atual

Foto: Reprodução / Pedreira Embu

A Huaxin Cement — uma companhia chinesa que vale US$ 2,3 bilhões na Bolsa de Xangai — fechou a compra da Embu, uma das maiores pedreiras do Brasil, com capacidade produtiva de 8,8 milhões de toneladas de agregados por ano.

Segundo o site Brazil Journal, a transação saiu a US$ 186 milhões, o equivalente a pouco mais de R$ 1 bilhão no câmbio atual.A Huaxin disse que a aquisição da Embu é um passo importante em sua estratégia de diversificação geográfica, e que deve servir como um contrapeso para a queda de demanda em seu mercado doméstico.A Embu é dona de quatro pedreiras na região metropolitana de São Paulo que produzem pedra britada e areia, usadas essencialmente na construção civil. No ano passado, produziu 6,3 milhões de toneladas e teve um lucro líquido de cerca de R$ 20 milhões.A maior das quatro pedreiras é a de Itapeti, em Mogi das Cruzes, seguida pela de Embu, na divisa de Cotia com Embu das Artes, e a de Juruaçu, em Perus. Há ainda uma operação em Viracopos, em Itupeva.