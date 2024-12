Helicóptero Águia resgata quatro crianças de afogamento no litoral de SP

Vítimas foram socorridas na Praia das Toninhas, em Ubatuba

Reprodução: Governo de SP

Uma operação de salvamento conduzida pelo helicóptero Águia 7, do Comando de Aviação da Polícia Militar, resgatou quatro crianças, com idades entre 10 e 14 anos, que estavam se afogando na Praia das Toninhas, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. A ação aconteceu na tarde desta sexta-feira (27), durante um patrulhamento preventivo aquático.A aeronave foi posicionada e dois Guarda-Vidas foram lançados ao mar para fazer o resgate. Enquanto isso, a equipe em solo prestava apoio na faixa de areia, garantindo que a operação ocorresse de forma segura e eficiente.As quatro vítimas foram resgatadas com sucesso e levadas em segurança até a praia, onde receberam atendimento.