VÍDEO: Polícia apreende em SP 300 kg de maconha em van escolar que saiu de Cotia

Motorista foi preso em flagrante e alegou que havia sido contratado para transportar “pacotes com roupas”

Imagens: Reprodução / ABCD Jornal

A Polícia Civil apreendeu 302 kg de maconha transportados em uma van de transporte escolar na cidade de São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo. O caso ocorreu na terça-feira (12). A van tinha saído de Cotia.





Segundo informações do jornal local ABCD Jornal, o motorista do veículo foi preso em flagrante e alegou que havia sido contratado para transportar “pacotes que continham roupas”.O suspeito informou à polícia que a carga foi entregue em frente a um lava-rápido na Estrada da Roselândia por dois homens que ele não conhecia.Ainda de acordo com o jornal, a equipe policial foi até o local, que estava fechado e em aparente estado de abandono. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer detalhes do caso.