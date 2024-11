Fatec Cotia abre inscrições do vestibular para o 1º semestre de 2025 com 214 vagas

Unidade disponibiliza seis cursos nos períodos da manhã e noite; prova será aplicada em 12 de janeiro. Veja como realizar a inscrição

Foto: Roberto Sungi / Reprodução

O processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2025 está com inscrições abertas a partir de hoje (14) e segue até o dia 12 de dezembro.

Ciência de Dados (34 vagas no período noturno)

Comércio Exterior (24 vagas no período da manhã)

Desenvolvimento de Software Multiplataforma (34 vagas no período noturno)

Design de Produto com ênfase em Processos de Produção e Industrialização (20 vagas no período da manhã)

Gestão da Produção Industrial (20 vagas no período da manhã e 24 vagas no período noturno)

Gestão Empresarial (24 vagas no período da manhã e 34 vagas no período noturno)

A prova será aplicada em 12 de janeiro de 2025. O valor da taxa é de R$ 60.A unidade da Fatec de Cotia, localizada na rua Nelson Raineri, no bairro Lajeado, oferece 214 vagas em seis diferentes cursos. Veja abaixo:Para concorrer a uma das vagas do Vestibular das Fatecs, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso.Para se inscrever,