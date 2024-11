Veja o que abre e o que fecha no feriado da Proclamação da República em Cotia

Feriado desta sexta-feira (15) vai alterar funcionamento de alguns serviços; unidade do Bom Prato da cidade ficará fechada; confira

Foto: Prefeitura de Cotia

O Brasil comemora os 135 anos da instauração de sua república nesta sexta-feira (15) e, em razão da celebração do feriado, as repartições públicas de Cotia estarão fechadas; outros serviços funcionarão em horários diferenciados e os considerados essenciais continuarão atendendo nos mesmos horários.



O expediente administrativo no Paço Municipal se encerra nesta quinta-feira (14), às 17h, e retorna na segunda-feira (18), às 8h.



Escolas



Não haverá aulas



Centro Integrado Tributário (CIT)



As unidades do CIT de Cotia e de Caucaia do Alto atenderão das 9h às 15h



Parques



O Parque Tereza Maia, na Granja Viana, funciona normalmente, das 7h às 22h, segundo a prefeitura de Cotia;





O Parque Jequitibá funcionará normalmente, das 08h às 17h;





O Parque Cemucam, segundo a Secretaria Estadual do Verde e do Meio Ambiente, funcionará no horário normal, das 6h às 18h



Saúde



As unidades de Pronto Atendimento e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) vão funcionar normalmente, 24 horas.



As UBSs não atenderão.



O Hospital Regional de Cotia (HRC) mantém o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergência.



Poupatempo



A unidade do Poupatempo de Cotia estará fechada nesta sexta-feira (15). Os atendimentos presenciais serão retomados no sábado (16), mediante agendamento obrigatório prévio e gratuito pelos canais oficiais.



Durante o feriado, as opções digitais continuam disponíveis à população por meio do portal (www.poupatempo.sp.gov.br), do aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento e pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.



Ônibus intermunicipais



Os ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU, que circulam em Cotia e em cidades da região, funcionarão com programação horária de domingo na sexta-feira de feriado. No sábado e domingo, as partidas seguirão os intervalos normais do fim de semana. A operação será monitorada para qualquer ajuste necessário. Informações detalhadas sobre os horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site www.emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.



Transporte público municipal



Aguardando informações



Bom Prato



A unidade do Bom Prato de Cotia estará fechada neste feriado e só abrirá na segunda-feira (18), devido às manutenções que serão realizadas na unidade.



Segurança Pública



Os serviços de Segurança Pública do município funcionarão normalmente



Bancos



As agências bancárias fechadas.



Correios



As agências dos Correios estarão fechadas.



Sabesp



A Central de Atendimento Telefônico (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388-8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.