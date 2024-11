Vídeo mostra homem sendo arrastado por enxurrada em Carapicuíba

Município teve o equivalente a 140 milímetros de chuva na tarde de ontem (6)

Imagem: Redes Sociais

Imagens registradas no centro de Carapicuíba mostram um homem que foi arrastado pela forte chuva que caiu em toda a Região Metropolitana de São Paulo na tarde desta quarta-feira (6).

O município teve o equivalente a 140 milímetros de chuva.No registro, o rapaz tenta se agarrar em árvores e outros materiais ao longo da avenida, mas não consegue e é levado pela enxurrada.Ele estava desaparecido, porém, no início da noite de ontem, o Corpo de Bombeiros informou que ele foi encontrado com vida e passa bem.Veja abaixo as imagens: