Córrego transborda e invade creche em Osasco com crianças e funcionários dentro; VÍDEO

Imagens mostram crianças e funcionários desesperados por conta do grande volume de água; prefeito da cidade comentou o caso; veja

Imagens: Redes Sociais

Uma creche em Osasco ficou ilhada após um córrego transbordar nesta quarta-feira (6). A cidade foi uma das mais atingidas pela tempestade de ontem à tarde.

A enxurrada invadiu o espaço, causando pavor nas crianças que estavam no local.O caso ocorreu na Creche Alzira Silva Medeiros.Segundo a Defesa Civil, todas as crianças foram resgatadas pela Guarda Civil Municipal e estão bem.Veja as imagens abaixo: