Alerta de fortes chuvas: Defesa Civil de SP instala gabinete de crise

São esperados acumulados de chuva considerado muito alto entre quinta e sexta-feira (8)





A Defesa Civil do Estado alertou para chuvas de forte intensidade que atingirão todas as regiões do território paulista entre esta quinta-feira (7) e sexta-feira (8). Os níveis de acumulados de chuva poderão variar entre alto e muito alto.





Na Capital e Região Metropolitana de São Paulo onde está a cidade de Cotia os níveis de acumulados de chuva acima dos 40mm o que é considerado muito alto.





Segundo o órgão, essas chuvas poderão vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo.





Este alerta é devido à passagem de uma frente fria pela costa da região sudeste, a qual criará condições para pancadas de chuva forte, além de condições para temporais.



Diante deste cenário, o Governo de São Paulo irá instalar a partir das 8h desta quinta-feira o gabinete de crise para garantir a pronta resposta à população em caso de emergência causada pelas chuvas previstas para estes dois dias, em todo estado.