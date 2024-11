SP: Em 1º mês, 12 mil motoristas não pagaram o free flow; pedágio é previsto para a Raposo Tavares

Pedágio está instalado em rodovia do interior de SP; multa é de R$ 195, além de desconto de 5 pontos na carteira, por ser considerada uma infração grave

Cerca de 12 mil motoristas não pagaram a tarifa no primeiro mês de funcionamento do pedágio free flow, instalado na Rodovia Laurentino Mascari, em Itápolis, no interior de São Paulo. Esse número representa 8,4% do total de 143 mil veículos que passaram pelo local. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A modalidade consiste em deixar a passagem livre aos motoristas, que precisam pagar o valor do pedágio posteriormente, em dos canais disponibilizados pela concessionária. Eles têm um prazo de até 30 dias para realizar o pagamento; quando não o fazem, são multados.O pedágio fica localizado no km 179 da SP-333 e tem tarifa de R$ 8,90, para aqueles que não têm desconto. Os veículos de passeio e comerciais possuem descontos, em cada passagem com uma tag válida, que variam de 5 a 96%.A multa para quem não paga o pedágio free flow é de R$ 195,23, além de desconto de cinco pontos na carteira, por ser considerada uma infração grave de trânsito.No projeto ‘Nova Raposo’, que prevê a concessão do trecho da rodovia entre Vargem Grande e São Paulo, passando por Cotia, à iniciativa privada, também estão previstos pedágios com o sistema free flow (fluxo livre).Caso se concretize, quem se deslocar do km 39 até o km 11 da rodovia, por exemplo,