Semana será de calor em Cotia, mas chuva deve voltar na sexta-feira (22); veja a previsão

Foto: Vagner Santos

Os próximos dias em Cotia devem ser de sol e temperaturas elevadas, com poucas chances de chuvas, de acordo com a previsão do Clima Tempo.

A partir desta segunda-feira (18), os termômetros vão oscilar entre mínimas de 16°C e máximas de até 29°C.De acordo com a previsão do site, o sol predominará até quinta-feira (21), com as temperaturas chegando à casa dos 24°C.Na terça-feira (19), o tempo será semelhante ao de hoje, com mínimas de 16°C de madrugada e máxima de 29°C.Na quarta-feira (20), a previsão ainda é de calor, no entanto, a partir da tarde, o portal alerta para a possibilidade de pancadas de chuva devido ao calor intenso.A partir de quinta-feira (21), a previsão é de que a chuva se torne mais consistente, com pancadas e trovoadas nos períodos da manhã e início da tarde.Já a sexta-feira (22) será marcada por chuvas fortes e temporais durante o dia e à noite, com a temperatura caindo para uma variação entre 18°C e 22°C, trazendo alívio para o calor intenso dos dias anteriores.