Bola de Neve Cotia publica nota sobre morte de apóstolo Rina, fundador da igreja

Rina sofreu um acidente de moto na altura do km 131 da Rodovia Dom Pedro (SP-095), em Campinas, às 16h04. Segundo o portal UOL, ele estava voltando de um culto em São João da Boa Vista junto com o grupo Pregadores do Asfalto, o motoclube da Bola de Neve, quando perdeu o controle da moto e caiu.Rina sofreu fratura na clavícula e foi levado ao Hospital das Clínicas da Unicamp, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. A Concessionária Rota das Bandeiras, que é responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, informou que a vítima estava em estado grave por causa da queda.A Bola de Neve igreja é uma das maiores do país, famosa por atrair fiéis ligados a esportes radicais. Tem 560 igrejas em 34 países.