Animália Park anuncia ingressos a R$98 na Black Friday; veja como adquirir

Valores promocionais foram divididos em dois lotes; saiba como vai funcionar

Foto: Arquivo Cotia e Cia





O Animália Park, localizado em Cotia, anunciou na noite desse domingo (17) a venda promocional de ingressos da Black Friday. As vendas ocorrem somente pela internet.Para o primeiro lote, os ingressos estão custando R$ 98. Esse valor será válido até o dia 24 de novembro, segundo o parque (o valor normal dos ingressos é de R$150).Já no segundo lote, os ingressos custarão R$108. Esse valor estará disponível do dia 25/11 até o dia 2 de fevereiro de 2025, de acordo com o Animália.Estão inclusos no valor promocional: Animália Reserva, Animália Forest (aviário) e Animália Diversão (parque indoor).Os ingressos promocionais podem ser utilizados de terça a domingo (exceto no dia da compra). Porém, vale destacar que, em dezembro, o parque não estará aberto ao público nas seguintes datas: 07, 24 e 25.Já em janeiro, o parque fecha no dia 1°.Para saber mais sobre os ingressos e as atrações do parque, clique AQUI.