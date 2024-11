Sarau em Cotia reúne música, bate papo e literatura para celebrar cultura e Consciência Negra

Evento gratuito acontece neste sábado (9) na Biblioteca Batista Cepelos

Foto: Agência Brasil (imagem ilustrativa)

No mês em que se celebra o Dia da Consciência Negra (20/11), artistas cotianos referenciarão a cultura e a consciência negra da cidade durante a programação da 8º edição do ‘Sarau Para Elos’ (@Sarauparaelos).







Serviço



8º edição do ‘Sarau Para Elos’



Tema: Cultura e Consciência Negra



Data: 9/11/2024 – sábado



Horário: a partir das 19h



Local: Biblioteca Municipal Batista Cepelos



Endereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147



Gratuito



Livre



8º edição do ‘Sarau Para Elos’Tema: Cultura e Consciência NegraData: 9/11/2024 – sábadoHorário: a partir das 19hLocal: Biblioteca Municipal Batista CepelosEndereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147GratuitoLivre

A programação especial está marcada para este sábado (9), às 19h, na Biblioteca Municipal Batista Cepelos, situada na Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147.Quem passar por lá vai conferir apresentações que encarnam aspectos da música e dança popular, literatura e poesia regional e a importância do diálogo étnico racial, além da tradicional discotecagem e microfone aberto. O evento é gratuito e aberto ao público.Com o apoio da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia, a programação artística contará com o lançamento do álbum da cantora e compositora Lenny Araújo, que se destaca no cenário da Música Popular Brasileira (MPB), com influência do Blues, Pop e Samba; das tradicionais apresentações do grupo ‘Coral Nossa Voz’, com seu repertório variado que preza por mensagens de amor e esperança; e das performances da companhia de dança Cia Kadife Dúnya, estilizando a fusão entre a dança e o empoderamento feminino.Entre as atrações literárias estão: lançamento do livro ‘Palavras de um Girassol’ da poeta Jupoetisa; um instigante bate-papo com o mestrando em Ciências da Religião, Hélcio Barbosa, sobre religiões de matriz afro e intolerância religiosa; e o lançamento da música ‘Totens’, uma composição coletiva do grupo ‘Os Equilibristas’ e dos alunos da Oficina de Escrita Criativa 2024. Na voz de duo gaúcho, a apresentação marcará o encerramento do projeto ministrado por Wil Delarte.