Restaurante Bom Prato de Cotia terá funcionamento parcial durante o feriado prolongado

Unidade está localizada na rua Senador Feijó, 110, no centro

Foto: Divulgação

A unidade do Bom Prato de Cotia terá funcionamento parcial durante o feriado prolongado da Proclamação da República. O restaurante está localizado na rua Senador Feijó, 110, no centro.

Segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, responsável pelo programa, o restaurante funcionará normalmente nesta sexta-feira (15) - feriado – e no sábado (16). No entanto, no domingo (17), a unidade ficará fechada para manutenção.Ao todo, o Governo de São Paulo abrirá 30 das 75 unidades fixas distribuídas pelo estado.Veja a relação das unidades do Bom Prato que estarão em manutenção no feriado prolongado: Bauru, Carapicuíba (somente no domingo), Cotia (somente no domingo), Franca, Guarulhos, Limão, Santo Amaro, Santo André I (somente no domingo), São José dos Campos, Jacareí (somente no domingo).